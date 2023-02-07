Стамбульська фондова біржа Borsa Istanbul оголосила, що тимчасово призупинила операції з акціями декількох компаній в зоні землетрусу.

Після землетрусу в Туреччині ліра опустилася до рекордно низького рівня, а її основний фондовий ринок впав на 1,35%.

Як повідомляє Reuters, ліра впала до позначки 18,85 щодо долара на початку торгів. Основний орієнтир акцій (.XU100) в якийсь момент впав на 5%, а банки (.XBANK) впали на 5,5%. Більшу частину втрат вдалося відновити.

Землетрус посилив тиск з боку долара, геополітичних ризиків іта показників інфляції в країні.

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Стамбульська фондова біржа Borsa Istanbul оголосила, що тимчасово призупинила операції з акціями декількох компаній в зоні землетрусу.

Землетрус у Туреччині:

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку.

В результаті землетрусу обрушилося більше тисячі будівель. Вдень 6 лютого Туреччину сколихнув другий потужний землетрус. Станом на 7 лютого 2023 року кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб.

Ситуація з турецькою лірою:

21 травня 2018 року турецька ліра впала до рекордного мінімуму до долара.

12 серпня 2018 року Ердоган закликав турків здавати валюту в банки для порятунку ліри.

У вересні 2018 року через падіння курсу ліри Туреччина зобов'язала експортерів продавати 80% валютної виручки.

7 листопада 2020 року Ердоган змінив главу Центробанку на тлі рекордного падіння курсу ліри.

Станом на 22 березня 2021 року рішення Ердогана звільнити главу Центробанку обвалило турецьку ліру.

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