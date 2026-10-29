Одну з найбільших криптобірж Binance могли зламати: що відомо

Криптовалютний ринок різко впав на тлі цих повідомлень.

З гаманців найбільшої криптобіржі Binance за лічені хвилини зникло $2,77 млрд на п'яти блокчейнах. Про це повідомив криптоблогер Волтер Блумберг (Walter Bloomberg).

Пізніше аналітик Міхаель ван де Поппе (Michaël van de Poppe) написав у соцмережі X, що біржу потенційно зламали на суму $2,8 млрд, і закликав усіх учасників ринку бути обережними.

У передбачуваній атаці вже звинувачують хакерів із Північної Кореї та нейромережу Claude.

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При цьому криптовалютний ринок різко впав на тлі цих повідомлень, але зниження почалося ще до публікації про виведення коштів. Трейдер і ютубер Crypto Rover зазначив, що біткойн опустився нижче $80 000, а Ethereum - нижче $2 300.

Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що Binance зламали, але підкреслив, що кошти користувачів у безпеці.

"Схоже, це злом Binance. Дякую за швидке замороження коштів з боку Tether (~971 млн доларів) та Circle (~823 млн доларів). Я більше не керую Binance, але як акціонер, я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю компенсовані", - написав він.

Тим часом у Binance повідомили, що проводять розслідування, але хакерського втручання щодо коштів користувачів поки що не виявлено.

"Наші фахівці в курсі повідомлень про можливу проблему з безпекою та проводять активне розслідування. Наразі фактів втручання у кошти користувачів не виявлено. Наша служба безпеки терміново вивчає всю наявну інформацію. Ми будемо публікувати оновлення через офіційні канали Binance у міру надходження перевірених даних. Закликаємо користувачів бути обережними та остерігатися шахрайства: не переходьте за підозрілими посиланнями, не довіряйте сумнівним повідомленням і не передавайте нікому дані свого облікового запису", - зазначили там.

Ринок криптовалют

Раніше повідомлялося, що біткойн піднявся вище 82 000 доларів, відновившись разом з іншими ризиковими активами на тлі зниження цін на нафту.

Популярна криптовалюта подорожчала на 2,4% і на початку торгів у Лондоні коштувала близько 82 600 доларів. Токени з меншою капіталізацією також подорожчали. Ефіріум подорожчав на 3,7%, а Solana - на понад 4,7%.

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