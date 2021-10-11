Прогноз виплат у 2021 році не змінився і становить 596 млрд грн.

Міністерство фінансів підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 12,7 млрд грн – до 438,49 млрд грн.

Це зазначено в статистичних даних, опублікованих на офіційному сайті міністерства.

Читайте такожДержборг України за травень в національній валюті змінився на 17,6 мільярда гривень

За даними Мінфіну, прогноз виплат у 2021 році практично не змінився і склав 596 млрд грн, у тому числі за внутрішнім боргом – 446,05 млрд грн.

Водночас прогноз виплат за держборгом у жовтні-грудні цього року збільшено на 3,35 млрд грн - до 128,1 млрд грн.

Мінфін прогнозує виплати за держборгом у 2023 році в 340,96 млрд грн, а у 2024 році – в 325,8 млрд грн.

Держборг України: що необхідно знати

Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.

Станом на Червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.

Автор: Богдан Слуцький