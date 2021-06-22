У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн.

Валютні виплати України за державним і гарантованим державою боргом перевищать 10 млрд дол. у найближчі 12 місяців.

Про це повідомляється в червневому звіті про фінансову стабільність, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України.

«Упродовж наступних дванадцяти місяців тільки валютні виплати уряду і НБУ з державного та гарантованого державою боргу перевищать 10 млрд дол. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу і відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн», - сказано в звіті.

Читайте такожВ Україні до кінця року кілька разів перерахують пенсіїЗазначається, що потреби у фінансуванні може пом'якшити обговорювана Міжнародним валютним фондом додаткова емісія спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму до 650 млрд дол., яка покликана допомогти у відновленні світової економіки від коронакризи.

«У разі затвердження емісії Радою директорів МВФ Україна збільшить свої міжнародні резерви на суму близько 2,7 млрд дол. Однак існує висока ймовірність, що ці кошти надійдуть після періоду пікових виплат у вересні, немає й однозначної відповіді про можливість їх використання для фінансування дефіциту бюджету», - сказано у звіті.

За даними Міністерства фінансів, Україна у 2021 році має виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький