МЗС України закликали зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили список компаній, які й надалі продовжують співпрацю з Росією.

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

МЗС України закликали зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти

"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян. Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни, - сказано у повідомленні.

У МЗС зазначили, що єдиним винятком можуть бути компанії, чиї постачання обгрунтовані критичними гуманітарними потребами.

Вас також можуть зацікавити новини: