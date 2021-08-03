За словами нардепа, Україні в 2021 році треба буде запозичити на 70 млрд грн менше.

З виділеними коштами від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу додаткової емісії спеціальних прав запозичення (СПЗ) і перевиконанням плану доходів бюджету Україна спокійно пройде пік боргових виплат у вересні.

На своїй сторінці в Facebook народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк прокоментував виділення МВФ 2,7 млрд дол. для України.

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"Це подарунок, який МВФ робить всім країнам. І тим хто виконав свої обіцянки та рухається до реформ...і тим хто немає або ще в процесі. У нашому випадку перше. Оскільки це подарунок, то як його витрачати, вирішує за фактом сама країна-одержувач. Тобто, в нашому випадку всі ці гроші або їх значна частина, ймовірно, перейдуть до держбюджету, а не повністю в резерви", - написав депутат.

Железняк зазначив, що на кінець вересня запланована найбільша виплата за зовнішніми боргами України - 3 млрд дол., тому гроші МВФ надійдуть вчасно, і Україна зможе зробити цю виплату, не встигнувши витратити свій подарунок від МВФ на щось інше.

"За інформацією Держказначейства, ми непогано проходимо січень-липень 2021. За перевиконання плану податковою і митницею (на 5,2% від плану) поки перевиконання доходів загального фонду держбюджету на 25 млрд грн більше, ніж планували. Плюс поки (станом на початок липня) невиконання по видатках бюджету було 44,3 млрд. що, звичайно, погано, але це теж зекономлені гроші для бюджету", - зазначив Железняк.

За словами нардепа, таким чином виходить, що Україні фактично у 2021 році треба буде запозичити на 70 млрд грн менше.

"Тому, узагальнюючи всю ситуацію, - виглядає так, що з подарунком МВФ у розмірі 2,7 млрд дол. і поточною ситуацією з бюджетом, Україна спокійно проходить найважчі виплати у вересні, та ще й грошей заощадить", - написав депутат.

Додаткова емісія

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив додемісію спеціальних прав запозичення на суму 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол. Кошти мають надійти в Україну 23 серпня.

Автор: Катерина Жирій