Всього МВФ планує надати різним державам 650 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ)на суму 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол.

Про це, повідомив виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Увечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів затвердили фінальні алокації СПЗ на 650 млрд дол., з яких Україна безоплатно і безумовно отримає понад 2,7 млрд дол.",- написав він.

За його словами, ці кошти Україна зможе отримати до Дня Незалежності.

"Саме розміщення пройде 23 серпня... Це хороший подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - написав Рашкован.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МВФ.

"Це стане хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризису і стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ і особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення",-цитує Зеленського прес-служба офісу президента.

Також він зазначив, що для України дуже важлива співпраця з МВФ, і вона продовжує впроваджувати реформи та виконувати структурні маяки для отримання нового траншу в рамках поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. Це я зазначив під час нашої телефонної розмови з пані Кристаліною Георгієвою", – зазначив Зеленський.

Додаткова емісія

Рада директорів МВФ прийняла рішення про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд дол., які планувалося розподілити між країнами-членами Фонду для відновлення світової економіки після коронакризи. Україна в рамках такої ініціативи очікувала отримання СПЗ на суму 2,7 млрд дол. Для остаточного затвердження потрібно було схвальне рішення Ради керуючих, яке було в підсумку прийнято 2 серпня.

Автори: Катерина Жирій, Павло Степанець