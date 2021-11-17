ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Котирування єврооблігацій українського уряду дешевшають після спроб Кабінету Міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії ДТЕК ВДЕ.

В середньому цінні папери українського уряду за цей період знизилися на 3,7-4%.

Найбільше знецінилися довгострокові цінні папери з терміном збагачення 6 і більше років.

Три- і п'ятирічні облігації подешевшали на 2,8-2,9%.

Після скандалу з "зеленими" облігаціями, довгострокові єврооблігації України (11 років) почали торгуватися нижче номіналу, що може свідчити про падіння довіри до дій уряду.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами через цільові "зелені" єврооблігації під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній під час виплати коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Автор: Іван Бойко