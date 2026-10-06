У Києві відновили пошкоджений росіянами Північний міст: КМДА оприлюднило деталі

Фахівці відновили пошкоджені елементи конструкції.

Працівники КП "Київавтошляхміст" завершили відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянки Північного мосту. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

На пошкодженій ділянці було:

відновлено конструктивні елементи мосту та дорожнє покриття;

укріплено основу проїжджої частини, яка зазнала пошкоджень;

встановлено спеціальну металеву плиту для додаткового укріплення;

відновлено асфальтобетонне покриття проїжджої частини.

Фахівці також відремонтували пошкоджені елементи конструкції, від яких залежить надійність з’єднання її окремих частин, а також загальна міцність і стійкість мосту.

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Водночас робітники КП "Київтеплоенерго" завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі. Постачання гарячої води мешканцям Деснянського району було відновлено.

Росія атакує мости Києва – останні новини

На початку жовтня російські війська здійснили низку ударів безпілотниками по ключових мостах Києва, намагаючись ускладнити транспортне сполучення між правим і лівим берегами столиці. Зокрема, під прицілом кілька разів опинявся Південний міст.

4 жовтня росіяни вдарили по Північному мосту, в результаті чого було пошкоджено дорожнє покриття. Внаслідок російського удару було також пошкоджено тепломагістраль, через що мешканці Деснянського району тимчасово залишилися без гарячого водопостачання.

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