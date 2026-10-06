У Києві відновили пошкоджений росіянами Північний міст: КМДА оприлюднило деталі

Працівники КП "Київавтошляхміст" завершили відновлення пошкодженої внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянки Північного мосту. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
На пошкодженій ділянці було:
- відновлено конструктивні елементи мосту та дорожнє покриття;
- укріплено основу проїжджої частини, яка зазнала пошкоджень;
- встановлено спеціальну металеву плиту для додаткового укріплення;
- відновлено асфальтобетонне покриття проїжджої частини.
Фахівці також відремонтували пошкоджені елементи конструкції, від яких залежить надійність з’єднання її окремих частин, а також загальна міцність і стійкість мосту.
Водночас робітники КП "Київтеплоенерго" завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі. Постачання гарячої води мешканцям Деснянського району було відновлено.
Росія атакує мости Києва – останні новини
На початку жовтня російські війська здійснили низку ударів безпілотниками по ключових мостах Києва, намагаючись ускладнити транспортне сполучення між правим і лівим берегами столиці. Зокрема, під прицілом кілька разів опинявся Південний міст.
4 жовтня росіяни вдарили по Північному мосту, в результаті чого було пошкоджено дорожнє покриття. Внаслідок російського удару було також пошкоджено тепломагістраль, через що мешканці Деснянського району тимчасово залишилися без гарячого водопостачання.