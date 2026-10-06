В РФ розробили три аналоги Starlink: компанія розповіла деталі про призначення терміналів

За характеристиками та габаритами 1440.УЛЬТРА є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а 1440.ЗЕМЛЯ - Starlink Performance.

Російська компанія "Бюро 1440" представила лінійку терміналів, що є аналогами Starlink, для підключення до супутникової системи "Рассвет". Про це компанія повідомила в Telegram.

В повідомленні вказується, що було розроблено три абонентські термінали:

1. 1440.УЛЬТРА - серійний пристрій із максимальною продуктивністю та швидкістю передавання даних до 700 Мбіт/с. Він призначений для того, щоб до супутникового зв'язку могли підключатися промислові підприємства, віддалені території, інфраструктурні об’єкти та техніка.

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2. 1440.ЗЕМЛЯ. Даний термінал призначений для залізничного транспорту. Він забезпечуватиме роботу сервісу на рухомому складі за швидкості руху до 400 км/год.

3. 1440.МІНІ. В компанії заявили, що це компактний пристрій з цільовою швидкістю передавання даних близько 100 Мбіт/с. Він розрахований на підключення невеликої кількості користувачів.

Вказується, що його також можна використовувати як переносний засіб зв’язку для рятувальних бригад, екіпажів екстрених служб та в інших сценаріях мобільного використання.

Ресурс "Мілітарний" поділився, що за характеристиками та габаритами 1440.УЛЬТРА є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а 1440.ЗЕМЛЯ - Starlink Performance.

При цьому, за словами аналітиків, малогабаритний 1440.МІНІ, який за концепцією відповідає Starlink Mini, існує лише у вигляді концепту.

Видання зазначило, що термінали з подібними харакетристиками російські окупанти в майбутньому зможуть встановлювати на ударні безпілотники, щоб ними здійснювати атаки по Україні.

Примітно, що в березні 2026 року компанія вивела на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні – ще 16 апаратів. В компанії стверджують, що система використовує технологію 5G NTN для зв’язку між супутниками та наземними терміналами. При цьому, для передавання даних між самими супутниками застосовується лазерний зв'язок.

За словами компанії, під час випробувань передавання даних між космічними апаратами відбувалося на відстані до 1000 км зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Російські супутники "Рассвет": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко припустив, що рано чи пізно росіяни досягнуть успіху зі своїм аналогом системи Starlink. Тому він вважає, що варто готуватися до того, як протидіяти супутниковому зв'язку ворога. Федоренко розповів, що Росія достатньо адаптивна. Якщо Україна забирає в них якийсь інструмент, то вони працюватимуть над тим, щоб цей інструмент замістити, залучаючи інші країни.

Також ми писали, що Україна закликала США ввести санкції проти низки російських організацій, які причетні до створення супутникової системи "Рассвет". Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік поділився з журналістами, що Росія швидко розширює мережу супутників "Рассвет", щоб вже в 2027 році вона розпочала роботу. Сенік наголосив, що це створить серйозні ризики для України. Він також попередив, що в разі запуску цієї мережі до кінця цього року РФ зможе використовувати її для наведення своїх ракет і дронів на українські цілі в режимі реального часу.

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