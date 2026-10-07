Україні можуть обмежити доступ агропродукції до ринку ЄС: Висоцький зробив заяву

Україна експортує мільйони тонн зерна на світовий ринок і реалізує його в ЄС за суворим квотним режимом.

Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка б назавжди обмежувала продаж певних харчових продуктів на території блоку, заявив виданню Politico міністр сільського господарства країни Тарас Висоцький.

Видання розповіло, що Європейська комісія схвалила цю модель у вівторок, 6 жовтня, у рамках так званого перегляду політики, спрямованого на підготовку ЄС до майбутніх розширень.

"Для нас існує принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. Україна готова до першого. Друге суперечило б самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі", - вказав в письмовій заяві Висоцький.

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В статті пояснюється, що можливий вступ України до ЄС порушує принципові питання щодо підтримки сільського господарства та імпорту. Україна експортує мільйони тонн зерна на світовий ринок і реалізує його в ЄС за суворим квотним режимом. Деякі країни, наприклад Польща, заблокували імпорт зерна з України, щоб захистити власні аграрні сектори.

У пропозиції Європейської комісії зазначено, що вона прагне "істотно обмежити фінансову підтримку та доступ на ринок для чутливих сільськогосподарських продуктів".

У пропозиції зазначається, що замість надання Києву повного доступу до ринку, Європейська комісія воліла б допомогти Україні повернутися на її "історичні" експортні ринки, до яких належать Африка та Близький Схід.

Проте, як вказує видання, Висоцький наполягає, що Україну не слід "виключно" розглядати як загрозу для європейських фермерів.

Міністр сільського господарства України стверджує, що країна могла б допомогти ЄС зменшити залежність від імпорту з третіх країн таких товарів, як добрива, соя та лізин для кормів для тварин, а також забезпечити виробникам ЄС кращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море.

На думку Висоцького, Україна також могла б стати місцем для інвестицій у підприємства харчової промисловості.

"Наша мета – домогтися членства в секторі, який постачає до Європи не лише зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблені продукти та біопаливо", - зазначив він.

Висоцький підтвердив, що Україна готова до перехідних періодів, які можуть передбачати поступове запровадження підтримки сільського господарства, тимчасові квоти та захисні заходи щодо чутливих товарів. Однак він наголосив, що ці періоди повинні мати кінцеву дату.

Обмеження доступу української агропродукції до ринку ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейська комісія має намір надати Україні лише обмежений доступ до продовольчих ринків блоку та його загальних сільськогосподарських субсидій на суму 55 мільярдів євро на рік. У документі Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію визначено як країни, що наразі досягли найбільшого прогресу в процесі набуття членства в ЄС. Для цих чотирьох держав розроблять індивідуальні плани вступу, так звані дорожні карти, які не передбачають фіксованих дат приєднання, але мають сприяти прискоренню їхнього руху до цієї мети.

Також ми писали, що Єврокомісія запропонувала кроки для підготовки ЄС до прийняття таких країн, як Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, вже у найближчі роки. Реформа пропонує дозволити ЄС призупиняти право голосу нового члена протягом перших 15 років членства. Підставою для цього може стати припинення дотримання цінностей блоку. Також цей план передбачає обмеження фінансової підтримки великого сільськогосподарського сектору України. Ще комісія пропонує посилити наявну політику поступової інтеграції потенційних членів у програми ЄС та економічні сектори, такі як енергетика, транспорт, цифрові технології та оборона.

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