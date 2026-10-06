В Україні переписали ціни на землю: скільки коштує гектар

Попри незначне здешевшання у вересні, вартість паїв "кусається".

Один гектар сільськогосподарської землі в Україні за підсумками вересня подешевшав з 80 326 до 79 728 гривень. Попри незначний відкат, середні ціни на землю вже третій місяць тримаються на рівні 78-80 тис. грн, свідчить статистика Опендатабот.

Тренд на загальне скорочення площ проданих ділянок, який тривав з березня місяця, вперше розвернувся в сторону зростання. Так, у серпні було продано всього 15 122 га, а у вересні – вже 17 347 га. В піковому березні показник досягав 24 105 га проданої землі.

Сстаном на 6 жовтня ТОП-5 регіонів з найдорожчими паями у вересні – це традиційно західні та столичний регіони:

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Львівська область – 223 029 грн за гектар;

Івано-Франківська область – 210 105 грн;

Закарпатська область – 140 230 грн;

Київська область – 133 020 грн;

Терпонпільска область – 112 725 грн.

Щодо областей, де земля коштувала в вересні найдешевше, то це південь та схід України, де безпекова ситуація найгірша (Київ не враховано):

Запорізька область – 30 039 грн;

Херсонська область – 32 252 грн;

Донецька область – 39 000 грн.

Ринок землі в Україні – останні новини

В кінці весни середня ціна гектару землі в Україні становила 74 528 гривень. П’ятірка регіонів з найдорожчими паями виглядала так само, як і в вересні – за виключенням Закарпатської області, замість якої дещо несподівано опинилася Полтавська.

В минулому році найвища середня вартість гектару землі в Україні була зафіксована у квітні – 70 165 гривень, що значно дешевше поточних цін.

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