Син Трампа повернув Кремльову гроші, витрачені на святкування його весілля, - Bloomberg

Російський магнат зазначив, що "не вважає це якимось особливим подарунком".

Російський магнат та президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов заявив, що син президента США Дональда Трампа повернув гроші, які він витратив на післявесільні урочистості, організовані ним як подарунок, повідомляє Bloomberg.

Кремльов додав, що не зрозумів, чому Трамп-молодший був змушений повернути йому кошти.

"Він повернув гроші, але я не зрозумів, чому, адже я не вважаю це якимось особливим подарунком", - заявив росіянин журналістам у Стамбулі у вівторок.

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Примітно, що за словами Кремльова, його не було на самому весіллі. Проте він брав участь в інших урочистостях разом із спільними друзями.

Видання зазначило, що донедавна Кремльов був маловідомий за межами боксерських кіл та серед відносно невеликої групи російських бізнесменів і політиків.

Додається, що ситуація різко змінилася, коли з’ясувалося, що він є другом родини Трампів і саме він оплатив витрати на дві ночі святкувань на Багамах після травневого весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Трамп.

У травні пара провела приватну весільну церемонію, а наступних вихідних – святкування на Багамах, витрати на яке покрив Кремльов.

В статті зазначається, що цей випадок викликав заклики до ретельного розслідування зв’язків сім’ї з російським бізнесменом. У вересні Трамп заявив, що його син поверне гроші Кремльову і не надав цій справі особливого значення.

Видання зауважило, що 43-річний Кремльов є президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA) – організації зі штаб-квартирою в Лозанні (Швейцарія), яка контролює проведення міжнародних змагань та встановлює правила й стандарти цього виду спорту. До цього, починаючи з 2017 року, він очолював Російську федерацію боксу.

В статті вказується, що хоча в деяких джерелах Кремльова називають олігархом – це поняття зазвичай асоціюється з багатими бізнесменами, які накопичили величезні статки та здобули політичний вплив під час пострадянського перехідного періоду в Росії, але він не зовсім відповідає цьому традиційному уявленню.

Видання стверджує, що його бізнес-інтереси охоплюють кілька галузей, зокрема лотереї та ставки. Відомо, що Кремльов має зв’язки з особами, наближеними до Кремля, але він не входить до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Скандал з весіллям Трампа-молодшого

Раніше УНІАН повідомляв, що один із інсайдерів зі світу спорту розповів The Telegraph, що, ймовірно, Умар Кремльов хоче отримати зиск від дружби з сином президента США. В статті припускається, що Кремльова надихнули дві події, що сталися цього літа. Зокрема, Чемпіонат світу з футболу під керівництвом Джанні Інфантіно – найприбутковіший турнір в історії та турнір UFC Freedom 250 під керівництвом Дани Уайта, який відбувся на Південній галявині Білого дому. Видання зауважило, що хоча обидва чоловіки зіткнулися з лавиною критики, але отримали публічну підтримку від президента США. При цьому, вони й досі залишаються на своїх посадах.

Також ми писали, що сенатор-республіканець від штату Юта Джон Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку Дональду Трампу-молодшому після новин про щедрий подарунок Кремльова йому в честь весілля. Кертіс розповів, що незадовго до вручення цього подарунка Кремльов відвідав Китай у складі делегації, що супроводжувала Володимира Путіна. Окрім розслідування щодо Трампа-молодшого, Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку синові колишнього президента Джо Байдена – Гантеру Байдену, який протягом багатьох років опинявся в центрі численних скандалів, пов’язаних із конфліктом інтересів.

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