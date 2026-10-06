'Шість років оновлень': названо найкращий бюджетний смартфон Samsung у 2026 році

Оглядачі високо оцінили дисплей, автономність, якість камери та набір функцій на основі штучного інтелекту.

Якщо ви шукаєте недорогий смартфон Samsung, який не доведеться міняти через рік-два, у 2026 році одним із найкращих варіантів залишається Galaxy A26 5G. Незважаючи на те, що пристрій вийшов ще в березні 2025 року він досі пропонує одне з найкращих поєднань ціни та можливостей серед Android-смартфонів вартістю до 300 доларів, пише BGR.

Раніше найдоступнішим смартфоном Samsung, який рекомендувала організація Consumer Reports, був Galaxy A25. Тепер, коли ця модель поступово зникає з продажу, її місце зайняв Galaxy A26 5G. Consumer Reports відзначала у A25 хорошу автономність та якість камери з огляду на невисоку ціну. Galaxy A26 5G продовжує цю концепцію, практично не змінюючи ці характеристики.

Оглядачі також високо оцінили 120-Гц дисплей Galaxy A26 5G та набір функцій штучного інтелекту, які виробнику вдалося реалізувати навіть у такому доступному пристрої. Телефон підтримує Circle to Search, Object Eraser та фільтри, що дозволяють виконувати різні дії з зображеннями прямо на екрані.

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При цьому саме якість корпусу видає бюджетний статус пристрою. Тому при купівлі Galaxy A26 5G варто додатково придбати чохол із хорошим захистом.

Скільки прослужить Galaxy A26

Останніми роками користувачі стали довше користуватися смартфонами. Якщо головна мета – заощадити, є сенс вибрати пристрій, який зможе пропрацювати більше одного-двох років. Купуючи модель дешевше за 300 доларів, часто доводиться миритися з тим, що за довговічністю вона поступатиметься дорожчим флагманам. Однак Galaxy A26 5G у цьому плані є унікальним.

Samsung підтвердила, що Galaxy A26 5G отримає шість оновлень Android і шість патчів безпеки з моменту глобального запуску в березні 2025 року. Це означає, що пристрій має залишатися актуальним з погляду програмного забезпечення приблизно до березня 2031 року.

При цьому, за даними фахівців з переробки електроніки, фізична довговічність і стан акумулятора смартфонів лінійки Galaxy "A" за умови нормальної експлуатації в ідеалі зберігаються протягом 4–6 років.

В Україні Galaxy A26 5G (6/128ГБ) можна купити приблизно за 11 000 – 12 000 грн. Варіант із великим обсягом пам'яті (8/256ГБ) коштує до 16 000 грн.

Раніше з’явилася інформація, що Samsung почала прибирати кабель із комплекту бюджетних смартфонів Galaxy "А". Тепер покупець отримає лише сам телефон, документацію та "скріпку" для виймання SIM-карти.

Бюджетні смартфони вартістю до $200 вже наступного року можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з прилавків. Причина – стрімко зростаючий попит на пам'ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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