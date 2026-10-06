Росія атакує торгові судна все далі від України: світові ціни на зерно під загрозою

Чорне море стає дедалі менш надійним коридором для торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Російські напади на комерційні судна біля західного узбережжя Чорного моря почастішали, що загрожує посилити навантаження на і без того обмежені торговельні потоки в регіоні, пише Bloomberg.

"Комерційні судна – та їхні невинні екіпажі – стають мішенями, і в результаті цього на морі вже є жертви", – цитує видання президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

У ніч на вівторок, 6 жовтня, у виключній економічній зоні Болгарії два судна для перевезення генеральних вантажів зазнали ударів з боку повітряних та морських дронів, повідомив прем’єр-міністр країни Румен Радев. Крім того, у вівторок внаслідок удару російського дрона було пошкоджено комерційне судно, що перевозило рапсову олію, внаслідок цього загинула одна людина.

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Ці атаки свідчать про те, що Чорне море стає дедалі менш надійним коридором для торгівлі сільськогосподарською продукцією, що викликає занепокоєння щодо того, як врожай двох найбільших світових експортерів – Росії та України – потраплятиме до світових покупців. Це також загрожує подальшим зростанням транспортних витрат, які й без того перебувають під тиском через ці атаки, а також через війну в Ірані.

Порти вздовж румунського та болгарського узбережжя, зокрема Констанца, Варна та Бургас, стали важливою альтернативою для перевізників, які стикаються з перебоями в інших частинах регіону. Зростаючі ризики на цих маршрутах загрожують ще більше обмежити ці можливості, що може позначитися на вартості перевезень та цінах на зерно.

5 жовтня у виключній економічній зоні Румунії також загорілося та затонуло вантажне судно, двоє членів екіпажу були знайдені мертвими. Судно, яке перевозило кукурудзу, належало Туреччині, і його уразили два російські безпілотники, повідомив президент України Володимир Зеленський .

Радев заявив журналістам, що нічний напад є "абсолютно неприйнятним" і порушує міжнародне право та морську практику. Пізніше він заявив, що джерело атаки досі невідоме, але дрони були "або українськими, або російськими". Він додав, що повідомив про цей випадок європейських лідерів і НАТО.

Болгарський пором, що проходив повз, врятував 18 членів екіпажу судна, яке йшло під прапором Палау та загорілося. За словами Радева, він перевозив пшеницю.

Інше судно, яке зазнало удару під час нічної атаки, затонуло, і про його екіпаж та вантаж нічого не відомо. Триває пошуково-рятувальна операція з пошуку екіпажу судна під прапором Того.

Старший менеджер з питань сільськогосподарських даних у компанії Kpler Мадлен Овергаард зазначила, що обидва судна, які зазнали удару під час нічної атаки, прямували до українських портів або поверталися з них. За її словами, чітких доказів прямої загрози для суден, що користуються основними болгарськими та румунськими портами, немає.

"Проте ці атаки розширюють зону підвищеного ризику. Тепер судна можуть стикатися з більшими ризиками вже з моменту входу в Чорне море, а не лише під час наближення до українських портів", – сказала Овергаард.

Атаки Росії на судна у Чорному морі - останні новини

5 жовтня у Чорному морі, неподалік Румунії, дрон атакував турецьке судно із зерном, яке рухалося в районі на південний схід від платформи Пескаруш.

Раніше в Одеській області російська армія атакувала іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинув моряк, ще декілька цивільних постраждали.

19 липня Росія завдала удару трьома ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке рухалося у Чорному морі. Через атаку РФ загинули 10 людей – 9 членів іноземного екіпажу та український лоцман.

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