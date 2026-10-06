НБУ покарав відому мережу терміналів City24 на мільйони гривень: які причини

Компанія має сплатити штраф протягом 14 календарних днів.

Національний банк України оштрафував небанківську фінансову установу "Свіфт Гарант", яка є оператором популярної мережі платіжних терміналів City24, на 14,6 мільйона гривень за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Як повідомили в НБУ, рішення ухвалили за результатами планової перевірки компанії, яку регулятор проводив у лютому-квітні 2026 року, а також за підсумками безвиїзного нагляду за її діяльністю.

Регулятор встановив порушення низки норм законодавства. Зокрема, йдеться про вимоги до системи управління компанією, порядку організації касової роботи, проведення платіжних операцій, залучення комерційних агентів, а також правила зберігання, захисту і використання таємниці надавача платіжних послуг.

Відео дня

За ці порушення НБУ застосував до "Свіфт Гарант" штраф у розмірі 14,63 млн грн. Компанія має сплатити його протягом 14 календарних днів із дня отримання відповідного рішення.

Крім того, Нацбанк виніс компанії письмове застереження через інші порушення, зокрема у сфері управління та подання статистичної звітності регулятору.

Фінустанова має вжити заходів, щоб не допускати таких порушень надалі. Виконати цю вимогу компанія повинна до 3 грудня 2026 року.

Штрафи НБУ - останні новини

У травні 2026 року Нацбанк застосував санкції до одного банку та дев'яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Серед оштрафованих установ – фінансові компанії "Контрактовий дім" та "Свіфт Гарант" (мережі терміналів EasyPay та City24), страхова компанія "ВУСО" та банк "Авангард".

Також НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн через порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Вже у червні "Укрпошта" отримала ще один штраф ­– на понад 2,5 мільйона гривень – за порушення вимог законодавства України.

Вас також можуть зацікавити новини: