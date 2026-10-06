Вчені б'ють на сполох: в Антарктиді виявили 'приховану бомбу', яка загрожує всьому світу

Йдеться про Вілкський підльодовиковий басейн.

Величезний регіон Східної Антарктиди містить достатньо льоду, щоб спричинити різке підвищення рівня Світового океану. Раніше він вважався відносно стабільним, але тепер усе інакше.

Нове дослідження закликає вчених уважніше придивитися до Вілкського підльодовикового басейну, попереджаючи, що в міру потепління клімату це приховане крижане сховище Антарктиди може стати значущим чинником майбутнього підвищення рівня моря, пише Gizmodo.

Вілкський підльодовиковий басейн – це величезна западина в корінній породі під Східно-Антарктичним льодовим щитом. Хоча це одна з найважливіших частин Антарктиди в контексті майбутнього підвищення рівня моря, вона, як і раніше, значною мірою не досліджена.

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У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Reviews Earth & Environment, вчені дійшли висновку, що рельєфна основа цього басейну може зробити його нестабільним у міру потепління клімату. Це тривожно, адже в басейні міститься достатньо льоду, щоб підняти рівень Світового океану на 3–4 метри.

Прихована загроза

Вілкський підльодовиковий басейн простягається приблизно на 1400 кілометрів уздовж внутрішньої сторони Трансантарктичних гір. Він повністю прихований під товстим шаром льоду, тому вченим доводилося покладатися на радіолокаційні та супутникові спостереження, щоб збирати дані про цей величезний басейн.

"Вілкський підльодовиковий басейн – мабуть, останнє недосліджене місце в Антарктиді", – заявив у своєму зверненні Метт Кінг, професор Університету Тасманії та провідний автор нового дослідження. – У нас немає жодних даних прямого картографування морського дна, а інформації про умови в океані, які могли б спричинити майбутнє танення, у нас дуже мало".

Хоча колись він вважався однією з найстабільніших частин Антарктиди, вчені лише зараз починають розуміти, наскільки вразливим він може бути.

Цей басейн належить до морської частини льодового щита – тобто корінна порода під більшою частиною льоду лежить нижче рівня моря. Це може робити лід особливо вразливим до відступу, якщо тепліша морська вода дістанеться до зони його опори.

Вчені, які проводять це нове дослідження, поєднали наявні дані з комп’ютерним моделюванням, щоб спрогнозувати майбутні зміни в регіоні. Їхні висновки свідчать про те, що відступ у деяких районах може стати дуже стрімким – потенційно сягаючи приблизно 1 кілометра на рік за межами важливих опорних точок на корінній породі.

Якби в результаті цей лід було втрачено, його кількості в регіоні вистачило б, щоб підняти глобальний середній рівень моря на кілька метрів.

Биють на сполох

Хоча Східна Антарктида традиційно вважалася значно стабільнішою, ніж Західна, нещодавні висновки малюють зовсім іншу картину. Розташовані в цьому регіоні морські басейни означають, що він може стати набагато важливішим у разі тривалого потепління. Однак на даний момент він залишається здебільшого недослідженим.

Дослідники, які стоять за новою роботою, сподіваються привернути більше уваги до Вілкського підльодовикового басейну Східної Антарктиди, підкреслюючи значні прогалини в спостереженнях.

Нове дослідження показує, що деякі частини басейну вже зазнали змін. Попередні дані вказують на стоншення та обвал низки шельфових льодовиків. Головний льодовик басейну – льодовик Кука – також почав стоншуватися дедалі швидшими темпами з 1990-х років, і зараз, за даними дослідників, він скидає в океан приблизно 40 мільярдів тонн льоду на рік.

"Свідчень із минулих теплих періодів достатньо, щоб бити на сполох: це регіон, який нам потрібно розуміти набагато краще – але зараз важко знайти живого вченого, який би там побував", – заявив Кінг.

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