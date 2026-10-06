350 км через гори й села: в Японії відкрили новий пішохідний маршрут

Туристам пропонують новий спосіб побачити країну неподалік від Токіо без натовпів і метушні.

У Японії для мандрівників повноцінно запрацював пішохідний маршрут завдовжки 350 кілометрів, що проходить через шість муніципалітетів неподалік від столиці. Про це повідомляє The Independent.

Шлях Hitachinokuni Long Trail став найдовшою кільцевою стежкою в країні, яка пролягає північною частиною префектури Ібаракі. Офіційний запуск відбувся на урочистій церемонії у місті Хітаті-Омія після завершення фінального 75-кілометрового відрізка. Проєкт спільно розробляли місцева влада та клуб Hitachi Province Trail Club ще з 2019 року.

Маршрут охоплює міста Кітаібаракі, Такахаґі, Хітаті, Хітатіота, Хітаті-Омія та містечко Дайґо. Туристи крокуватимуть зонами "сатояма" – традиційними сільськими ландшафтами на стику сіл і гір. Для цього фахівці з'єднали діючі гірські стежки та відновили давно занедбані переходи.

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Як вказано на сайті маршруту:

"Hitachi Province Long Trail – це не просто довга дистанція із тривалими переходами гірською місцевістю, це "сільська, регіональна та екологічна" стежка, яка веде вас у мандрівку різноманітними ландшафтами, рельєфами та історичними пам'ятками, постійно чергуючи села та гори".

Дістатися до локації можна приблизно за півтори години з Токіо на поїзді, автомобілі або швидкісному автобусі. Усе коло розділене на п'ять зон, тому долати його можна поетапно. Водночас центральна частина маршруту підійде переважно підготовленим хайкерам через затяжні круті підйоми, спуски та водні переправи.

Амбасадором нової локації став професійний екстремальний гонщик Йохей Танака, а влада регіону розраховує на приплив любителів природи з усього світу.

"Ми прагнемо запропонувати більше турів, які дадуть змогу відвідувачам відчути чудову природу, культуру та історію цього краю, і залучити людей до північної частини Ібаракі", – цитує японська газета The Mainichi слова очільника префектури Кадзухіко Ойґави.

Нові залізничні маршрути

Раніше ми писали, що між шведським Мальме та норвезьким Осло запустили прямий потяг, який долає шлях за 6,5 години без жодних пересадок. Червоний поїзд компанії Snälltåget курсує мальовничим західним узбережжям Швеції із зупинками у Варбергу та Гетеборзі, а квитки коштують від 11 фунтів в один бік. З моменту запуску цього літа маршрутом скористалися вже понад 25 тисяч пасажирів.

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