Були в масках та погрожували військовим: на кордоні Латвії з Білоруссю сталася провокація

Озброєна група людей організувала незаконну переправу мігрантів з Білорусі до Латвії.

Військовослужбовці на латвійсько-білоруському кордоні затримали групу нелегальних мігрантів чисельністю щонайменше 20 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон Латвії, повідомили Національні збройні сили країни.

В повідомленні вказується, що супровідники групи, одягнені в маски, були озброєні та погрожували латвійським військовим.

За даними латвійських військових, переправу мігрантів з Білорусі цілеспрямовано організували. Зокрема, провідники підганяли групу в бік Латвії і водночас погрожували солдатам.

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Національні збройні сили Латвії наголосили, що ця провокація відрізнялася від багатьох попередніх випадків особливо демонстративною та агресивною поведінкою супроводжуючих.

У відомстві зазначили, що нелегальна міграція використовується як інструмент для чинення тиску на зовнішні кордони Латвії, а також Європейського Союзу та НАТО.

На думку збройних сил, те, що сталося, підтверджує, що цілеспрямовані провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні триватимуть.

Збройні сили Латвії готові і надалі надавати підтримку Державній прикордонній службі на латвійсько-білоруському та латвійсько-російському кордонах, щоб спільно реагувати на виклики, пов’язані з нелегальною міграцією, провокації та інші гібридні загрози.

Загроза для країн Балтії з боку РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що журналіст The Atlantic Ісаак Стенлі-Бекер розповів, що Литва, Латвія та Естонія готуються до можливого російського нападу. Одночасно, вони зміцнюють власні оборонні можливості та перевіряють сценарії, за яких допомога Сполучених Штатів може бути обмеженою або не надійти взагалі. У матеріалі зазначається, що балтійські країни вже будують оборону під спротив з перших годин можливого конфлікту. Зокрема, Литва укріплює кордон із Білоруссю протитанковими ровами та бетонними загородженнями, відомими як "зуби дракона".

Також ми писали, що генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк не виключив, що найближчим часом Росія може вдатися до нової провокації чи військової операції, а ймовірними цілями можуть стати Фінляндія, країни Балтії, північ Норвегії, Молдова та Україна. Він наголосив, що нинішній період є надзвичайно серйозним для Північноатлантичного альянсу та Сполучених Штатів. Кларк нагадав, що Вашингтон має зобов'язання реагувати в разі нападу на державу-члена НАТО.

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