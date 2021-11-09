Компанії вдалося вийти з фінансового піке.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" закінчить 2021 рік з прибутком.

Про це під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, передає кореспондент УНІАН.

"Очікуваний фінрезультат жовтня дає нам прибуток вже за десять місяців цього року, порівняно з 1,4 мільярда збитку за перші півроку і 11,9 млрд грн збитку за минулий рік. Впевнений, що 2021 рік буде прибутковий на "Укрзалізниці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, чистий збиток акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підсумками 2020 року становив майже 11,9 млрд грн, тоді як у 2019 році компанія показала прибуток у 3 млрд грн.

Читайте також"Укрзалізниця" розпродає непрофільні активи на "Прозорро": ціни зросли у 5-20 разів від стартовихДовідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Дмитро Шварц