Сфера оборони і безпеки була профінансована в обсязі 6,1% ВВП.

Уряду України у 2020 році вдалося домогтися виконання бюджетних показників у запланованих законом про державний бюджет обсягах, попри карантинні обмеження, і утримати дефіцит держбюджету в рамках граничного показника, а також перевиконати дохідну частину держбюджету.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну з посиланням на звіт про виконання державного бюджету України за 2020 рік.

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Відзначається, що в березні 2020 року у зв'язку з коронакризою уряд переглянув макроекономічний прогноз.

Так, була знижена прогнозна динаміка основних макроекономічних показників, а у квітні були внесені відповідні зміни до державного бюджету, які дозволили відреагувати на виклики, в яких опинилася Україна.

"За підсумками 2020 року... вдалося домогтися виконання бюджетних показників у запланованих законом обсягах, а саме утримати дефіцит державного бюджету в межах граничного показника (факт - 5,3% ВВП при плані 7,5% ВВП); перевиконати доходи держбюджету (фактично надійшло 1,076 трлн грн при затверджених законом обсягах в сумі 1,022 трлн грн)", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що сфера оборони та безпеки була профінансована в обсязі 6,1% ВВП; також було забезпечено зростання мінімального розміру заробітної плати до 5 тис.грн, прожиткового мінімуму та інших видів соціальних виплат і допомог.

Згідно з даними Мінфіну, крім того, уряду вдалося поліпшити фінансування капітальних видатків державного бюджету до фактичних 94,9 млрд грн, що на 18,7% більше показників 2019 року.

Що цьому передувало

За даними Мінфіну, фактичні доходи державного бюджету України у 2020 році склали 1,076 трлн грн, що на 53,9 млрд грн більше планового показника.

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Автор: Катерина Жирій