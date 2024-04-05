Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" змінився.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 квітня, знизився на 10 копійок і становить 39,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 18 копійок і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 9 копійок - до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,27 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,95 грн/євро (курс продажу - 42,75 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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