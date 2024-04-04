Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,00/39,02 грн/дол., євро – 42,34/42,34 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок – до 39,44 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом 8-14 квітня будь-які курсові зміни на валютному ринку не будуть загрозливими й не виходитимуть за межі валютних коридорів.

Вас також можуть зацікавити новини: