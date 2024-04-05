Розрив між доларом та євро збільшився.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 квітня, знизився на 15 копійок - до 39,40 грн за долар в середньому.

Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 9 копійок - до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,27 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 42,95 грн/євро (курс продажу - 42,75 грн/євро).

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Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в більшості кас банків до кінця поточного тижня перебуватиме в коридорі купівлі та продажу від 38,40 до 39,75 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 38,50 до 39,70 грн/дол.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що максимальні курсові відхилення протягом 5 днів (банківського тижня) не перевищують 2,6% (близько 1 грн). Тобто можливе зниження, як і можливе зростання, відбувається більш-менш в одному темпі, без суттєвих курсових стрибків.

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