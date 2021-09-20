Порівняно з попереднім кварталом цей макроекономічний показник в Україні скоротився на 0,7%.

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% у річному вираженні.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті, яка в середині серпня попередньо оцінила зростання економіки в другому кварталі поточного року на рівні 5,4%.

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Згідно з оприлюдненими даними, в порівнянні з попереднім кварталом ВВП скоротився (з урахуванням сезонного фактора) на 0,7%, що на 0,1 процентний пункт краще попередню оцінку спаду в 0,8%.

ВВП: що необхідно знати

ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2021 року скоротився на 2,2% в річному вираженні.

За даними Держстату, ВВП України в другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4%.

Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП у II кварталі поточного року до 7,5% з 8,7% у квітневому прогнозі.

Раніше Нацбанк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

Валовий внутрішній продукт України в січні-липні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, збільшився на 2,1%.

Автор: Богдан Слуцький