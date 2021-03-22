Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2021 року, у порівнянні з січнем-лютим 2020 року, зріс на 4,6%.

Читайте такожПро це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях: Київській - на 11,9%; Чернігівській - на 8,3% та Чернівецькій - на 7,8%.

Скоротився оборот у Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Черкаській областях.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в лютому 2021 року, в порівнянні з лютим 2020 року, зріс на 5,6%, в порівнянні з січнем 2021 року – на 1,3%.

Що цьому передувало

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, зріс на 8,4%.

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Автор: Павло Степанець