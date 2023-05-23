Державна стратегія щодо внутрішнього переміщення серед іншого передбачає забезпечення ВПО грошовою допомогою.

У 2023 році будуть збережені соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомила прес-служба Мінреінтеграції, на цьому наголосила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Моя позиція залишається незмінною – у поточному році ми маємо зберегти всі виплати ВПО", – зазначила вона.

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За словами Верещук, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож дуже важливо продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги.

У міністерстві нагадали, що розроблена Мінреінтеграції та схвалена урядом Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, зокрема, й передбачає забезпечення ВПО грошовою допомогою від держави.

Виплати для ВПО

Як повідомляв УНІАН, мільйони українців через повномасштабну війну стали вимушеними переселенцями. Для допомоги таким громадянам держава виплачує щомісячну допомогу на проживання, яка становить 2000 гривень для дорослих людей і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

У 2023 році ВПО продовжили автоматично отримувати допомогу на проживання. У Мінреінтеграції уточнювали, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, оскільки вона не залежить від одержуваного доходу і є безстроковою.

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