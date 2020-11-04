За словами експертів, на Україну чекає девальвація гривні.

Найближчим часом долар в Україні наближатиметься до позначки в 30 гривень.

Таку думку висловив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляє ТСН.uа.

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"Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро - в діапазоні 32,6-34,0 грн. Курс євро трохи менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку", - вважає старший аналітик.

Головний економіст PGIM і колишній заступник міністра фінансів з міжнародних справ за часів адміністрації Обами Натан Шитс вважає підхід адміністрації Байдена до американського долара невизначеним. "До долара дійсно неоднозначні почуття. З одного боку, зміцнення долара є сигналом довіри ринку до Сполучених Штатів, і це привабливо ... З іншого боку, сильний lолар також означає зустрічний вітер для торгівлі", - сказав Натан Шитс.

Експерти Bank of America прогнозують зміцнення долара. "Долар може спочатку ослабнути, якщо демократ Джо Байден виграє президентські вибори в США, але потім відшкодує всі втрати, оскільки пропонована ним політика, ймовірно, допоможе відновленню економіки", - заявляє Bank of America.

Керуючий партнер інвесткомпанії Capital Times Ерік Найман вважає, що перемога Байдена "буде негативною для долара". "Якщо все-таки переможе Трамп, то долар може зміцнитися. Зараз така йде боротьба. Ринок не робить остаточну ставку, щоб не зробити помилку 2016 року. Всі очікували на перемогу Клінтона, але переміг Трамп і всім довелося різко розвернутися. З великою ймовірністю ми не дізнаємося найближчими днями, хто переміг. Тоді буде швидке зміцнення долара. Чим довше будуть оголошувати результати виборів, тим довше долар буде міцнім", - сказав він.

Він також зазначив, що курс долара в Україні підніметься поступово до 30 гривень. За його словами, крім вищезазначених факторів, на курс дуже сильно впливає карантин. "Потрібно розуміти, що чим гірша ситуація у світовій економіці, тим міцніший долар. Як тільки-но почнуть з'являтися ознаки, що коронавірус вдалося перемогти, долар може ослабнути", — сказав Ерік Найман.

На його думку, ситуація з гривнею поки досить стабільна, є невелика девальвація в рамках загальносвітової тенденції. "Я б не сказав, що зараз все погано, могло бути гірше", — сказав він.

За словами Наймана, зараз НБУ потрібно прискорити економічний курс, а ослаблення гривні цьому допомагає, підтримує економіку України. "Є тенденція ослаблення гривні, яка триватиме приблизно до початку наступного року", - додав експерт.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності та підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: УНІАН