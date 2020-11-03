Американці також обирають членів Конгресу (усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 членів Сенату)

У Сполучених Штатах Америки відкрилися виборчі дільниці і розпочалися президентські вибори.

Читайте такожБританець поставив мільйон фунтів на перемогу Байдена на виборах у СШАЯк повідомляє CNN, американці також обирають членів Конгресу (усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 членів Сенату). Також в окремих штатах відбуваються місцеві вибори.

Понад 100 млн американців достроково вже проголосували на виборах в США перед днем виборів, відповідно до результатів дослідження від телеканалу CNN, компаній Edison Research і Catalist. Їхні голоси представляють більшяк 47% від зареєстрованих виборців по всій країні.

Вже у 21 штаті і спеціальному окрузі Колумбія більше половини виборців проголосували.

У різних штатах дільниці закриються у різний час за місцевим часом - від 19:00 на східному узбережжі США до 1:00 ночі у штаті Аляска. Також дільниці закриються у різний час у ключових штатах - Джорджії, Північній Кароліні, Огайо, Флориді, Пенсильванії, Аризовні, Мічигані, Маннесоті, Техасі, Вісконсіні, Айові та Неваді.

Вибори проходять в умовах дотримання карантинних вимог у зв'язку з пандемією коронавірусу. Виборці мають бути у масках. В окремих штатах для виборців без масок формуються окремі черги для голосування.

Чинний президент США, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що оголосить про перемогу лише тоді, якщо буде дійсно перемога.

"Немає причини грати в ігри. Я дивлюся на вибори як на доволі хороший шанс перемогти. Я не знаю, як вони оцінюють шанси", - сказав Трамп під час телефонного інтерв'ю у програмі Fox & Friends.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вранці разом з родиною відвідав церкву в містечку Брендівайн у штаті Делавер.

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Автор: Віталій Саєнко