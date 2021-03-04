Україна фіналізує угоду про ЗВТ з Туреччиною / фото УНІАН
Україна фіналізує процес підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною.
Читайте такожУкраїна та Канада обговорять розширення Угоди про ЗВТ на послуги та інвестиціїПро це заявив під час прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Минулого і цього тижня йде фіналізація Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Ми говоримо про зміни і розширення вільної торгівлі з Канадою і з низкою інших держав", - сказав він.
Що цьому передувало
- У березні 2016 року Україна і Туреччина відновили переговори про зону вільної торгівлі, які були припинені у 2013 році.
- У листопаді 2018 року президент Туреччини заявив, що робота з підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною має завершитися до кінця року.
- У 2018 році товарообіг між країнами склав близько 4 мільярдів доларів.
- У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що товарообіг між Україною і Туреччиною повинен збільшитися до 10 млрд дол.
- 3 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив можливість підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною до кінця 2020 року.
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