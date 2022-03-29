На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Кабмін надав 18,85 млрд грн державних гарантій на портфельній основі.
Гарантії надані 17 банкам для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу.Про це повідомляють у Мінфіні.
Відповідну постанову Кабмін ухвалив 27 березня.
"Рішенням уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, які пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов'язань по портфелю кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу, і граничний розмір таких гарантій. За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зняття обмежень на обсяг держгарантій:
Для забезпечення посівної кампанії в Україні 15 березня були внесені зміни до державного бюджету: у 2022 році знято обмеження на обсяг державних гарантій на портфельній основі, що надаються за рішенням Кабміну.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.