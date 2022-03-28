На Вишгородському напрямку захисники України не допустили просування окупантів в бік Києва, зазначив очільник Київської міської військової адміністрації.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов зазначає, що ситуація довкола Києва складна, але контрольована.

Про це йдеться у розміщеному на Офіційному порталі Києва тижневому зведенні від голови МВА.

"Ситуація довкола Києва складна, але контрольована. Протягом тижня ми не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій", - зауважив Жернов.

Зокрема, додав він, на Житомирському напрямку українські військовослужбовці продовжують контрнаступальні дії.

"Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили", - зазначив голова військової адміністрації.

На Вишгородському напрямку ЗСУ не допустили просування окупантів в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.

"Просування російських військ у напрямку Броварів успіху не дало. Окупанти зазнали втрат та змушені були відступити", - зауважив Жернов.

Він також додав, що за тиждень у Києві було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 га територій у Києві.

Нагадаємо, 24 лютого війська Росії рано-вранці вдерлися на територію України.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які розташовуються поруч. Бої йшли на Житомирській трасі, в Ірпені, в Гостомелі та в Бучі.

28 березня стало відомо, що Ірпінь звільнили від окупантів, і тривала зачистка від ворога.

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