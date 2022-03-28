Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов зазначає, що ситуація довкола Києва складна, але контрольована.
Про це йдеться у розміщеному на Офіційному порталі Києва тижневому зведенні від голови МВА.
"Ситуація довкола Києва складна, але контрольована. Протягом тижня ми не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій", - зауважив Жернов.
Зокрема, додав він, на Житомирському напрямку українські військовослужбовці продовжують контрнаступальні дії.
"Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили", - зазначив голова військової адміністрації.
На Вишгородському напрямку ЗСУ не допустили просування окупантів в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.
"Просування російських військ у напрямку Броварів успіху не дало. Окупанти зазнали втрат та змушені були відступити", - зауважив Жернов.
Він також додав, що за тиждень у Києві було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 га територій у Києві.
Нагадаємо, 24 лютого війська Росії рано-вранці вдерлися на територію України.
Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які розташовуються поруч. Бої йшли на Житомирській трасі, в Ірпені, в Гостомелі та в Бучі.
28 березня стало відомо, що Ірпінь звільнили від окупантів, і тривала зачистка від ворога.