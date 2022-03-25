На початку березня агентство Moody's знизило рейтинги майже сотні російських компаній / фото REUTERS

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України міжнародне рейтингове агентство Moody's відкликає свої кредитні рейтинги російських компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Материнська компанія агентства призупинила діяльність в Росії.

На початку березня агентство Moody's знизило рейтинги майже сотні російських компаній.

Війна проти України: