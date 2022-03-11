За попередніми даними, кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі – понад 1,5 млн.

Польський Сейм ухвалив спецзакон, в якому спрощує доступ українських біженців до ринку праці. Громадяни України зможуть приступити до роботи без необхідності отримувати дозволи на роботу, як того раніше вимагало законодавство.

Натомість треба легалізувати своє перебування в Польщі. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

Щоби отримати роботу в Польщі, кожен українець, хто перетнув кордон після 24 лютого, має легалізувати свій побут. Для цього слід:

зареєструватися і підтвердити свою особу у місцевій адміністрації, де також можна отримати PESEL – польський аналог ідентифікаційного коду;

якщо у громадянина України немає підтвердження про в'їзд до Польщі, його слід отримати в одному з рецепційних пунктів, а потім реєструватися у місцевій адміністрації.

Перебування громадянина України вважається легальним протягом 18 місяців. Також він отримує доступ до ринку праці нарівні з громадянами Польщі. Роботодавець повинен протягом 14 днів повідомити компетентне бюро праці про прийняття на роботу громадянина України через сайт praca.gov.pl.

"Ухвалення цієї устави значно полегшує доступ громадян України до польського ринку праці. Це означає, що фактично одразу українці можуть приступити до роботи, що є важливим для біженців, які не мають заощаджень і хочуть допомогти собі і родичам, які залишилися в Україні. Щодня ми отримуємо понад 400 дзвінків від таких людей. Ми лише чекали відповідних законодавчих умов, щоб розпочати процес працевлаштування", – стверджує віце-президент агенції працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлєшинська.

За її словами, другим найважливішим елементом закону про допомогу громадянам України є доступ українських дітей до польської системи освіти, що дозволить їхнім матерям спокійно працювати. В особливо обґрунтованих випадках воєвода може видати дозвіл на ведення дитячо-виховного закладу для дітей громадян України. Їх утримання буде фінансуватися з державного бюджету Польщі.

"Можливо, найближчим часом українки, які мають відповідну освіту, також зможуть знайти роботу в польських школах та дитсадках", – говорить Кароліна Шлешинська.

Спеціальний закон допомоги громадянам України ще має ухвалити Сенат Польщі. За даними Прикордонної служби України, станом на 10 березня до Польщі приїхало понад 1,3 млн. біженців з України. Польські роботодавці наразі переформатовують свої вакансії так, щоб запропонувати роботу саме жінкам з України з урахуванням, що більшість з них тікає до Польщі з дітьми.

Вас також можуть зацікавити новини: