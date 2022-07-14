Очікується, що ФРС підвищить ставку 26-27 липня.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Федеральна резервна система США може підвищити облікову ставку на 100 базисних пунктів, чого не було з початку 90-х.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, очікується, що ФРС підвищить ставку 26-27 липня. Це буде найбільшим підвищенням відтоді, як ФРС почала використовувати процентні ставки овернайт для проведення монетарної політики на початку 1990-х років.

Економісти Nomura Securities International очікують збільшення базової ставки ФРС на повний пункт на липневому засіданні.

Глава ФРС Джером Пауелл заявив, що в липні ймовірно підвищення на 50 або 75 базисних пунктів.

Представники ФРС заявили, що хочуть домогтися діапазону ставки від 3,25 до 3,5% до кінця цього року. Однак ф'ючерсні ринки показують, що інвестори очікують побачити більший діапазон від 3,5% до 3,75% до кінця року.

Інфляція в США:

У липні 2022 року інфляція в США досягла максимального показника за 41 рік.

За підсумками червня споживчі ціни в США (індекс CPI) виросли на 9,1% в річному вимірі.

Інфляція прискорилася в порівнянні з показником 8,6% в травні та оновила максимум з листопада 1981 року. Базова інфляція, що не враховує вплив короткострокових змін ціни на продукти харчування та енергетики, зросла на 5,9%.

Максимальне зростання показали ціни на енергоносії — індекс виріс на 41,6%, або найбільше з 1980 року. Продовольство подорожчало на 10,4% За останній рік — найшвидше з 1981 року.

У місячному вимірі інфляція в США зросла на 1,3%. Це також сталося через зростання вартості енергоносіїв і продовольства. Це перевищило прогнози економістів, які очікували червневу інфляцію на рівні 8,8%.

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