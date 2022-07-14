Максимальне зростання показали ціни на енергоносії.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну інфляція в США досягла максимального показника за 41 рік.

Про це йдеться в аналізі Бюро статистики праці США.

За підсумками червня споживчі ціни в США (індекс CPI) виросли на 9,1% в річному вимірі.

Інфляція прискорилася в порівнянні з показником 8,6% в травні та оновила максимум з листопада 1981 року. Базова інфляція, що не враховує вплив короткострокових змін ціни на продукти харчування та енергетики, зросла на 5,9%.

Максимальне зростання показали ціни на енергоносії — індекс виріс на 41,6%, або найбільше з 1980 року. Продовольство подорожчало на 10,4% За останній рік — найшвидше з 1981 року.

У місячному вимірі інфляція в США зросла на 1,3%. Це також сталося через зростання вартості енергоносіїв і продовольства. Це перевищило прогнози економістів, які очікували червневу інфляцію на рівні 8,8%.

Війна та інфляція в Україні:

В прогнозом НБУ в результаті війни в Україні очікується падіння внутрішнього валового продукту більш ніж на третину та істотне прискорення інфляції.

Станом на 8 липня 2022 року інфляція в Україні перевищила 20%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Міжнародні резерви України стрімко скорочуються

Європарламент підтримав виділення Україні мільярда євро

Кабмін скасував критичний імпорт на товари