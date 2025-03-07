Їх можна буде спрямувати на потреби оборони.

В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Україна розраховує, що у майбутньому всі суверенні активи Російської Федерації будуть конфісковані й передані на її користь, зазначив він:

"Сьогодні ми отримали 752 мільйонів фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності".

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав, що в цілому цьогоріч від Британії Україна чекає 2,92 млрд доларів (тобто залишилось ще 1,9 млрд).

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"І головне, що ці гроші вже закладені у бюджеті саме на військові видатки. Що дуже крутий прецедент для інших країн (які досі іноді бояться фінансування оборони своїми грантами)", - додав депутат.

Доходи від заморожених активів РФ для України

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів, розміщених за кордоном.

Шмигаль повідомляв, що цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків. Через це Україна пропонує ввести спеціальні податки і мита для російського експорту, частина з яких піде на її відновлення.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, на Заході досі немає єдності в питанні арешту активів РФ. Все через те, що деякі країни побоюються наслідків для євро та банківської системи.

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