Очікується, що нова програма макрофінансової допомоги міститиме 25-річні кредити з 10-річним пільговим періодом. Відсотки будуть покриватися з бюджету ЄС.

У найближчі дні Європейський союз має намір завершити деталізацію фінансового пакету для підтримки України в розмірі 9 мільярдів євро (9,5 мільярдів доларів).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох європейських чиновників.

Нова програма макрофінансової допомоги для Києва міститиме 25-річні кредити з 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Очікується, що процентні платежі будуть покриватися з бюджету ЄС.

За словами офіційних осіб, підготовку пропозиції планується завершити цього тижня, а лідери ЄС мають зустрітися в четвер і п'ятницю в Брюсселі, щоб обговорити план відновлення України та її заявку на членство в блоці.

Пропонований фінансовий пакет на 9 млрд євро повинні будуть підтримати всі 27 країн-членів ЄС і Європейський парламент.

Європейська комісія вперше запропонувала останній пакет допомоги в середині травня для покриття частини фінансових потреб України в розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць. Уряд України закликав своїх партнерів перевести кошти в терміновому порядку, але комісія і Німеччина не прийшли до єдиної думки щодо пакету.

Виконавчий орган ЄС наполягав на використанні кредитного інструменту, в той час як Німеччина наполягала на використанні грантів, щоб уникнути збільшення боргового тягаря Києва. Берлін оголосив про безповоротний внесок у розмірі 1 мільярда євро для України в травні під час зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", організованої Німеччиною.

За словами людей, знайомих із цим питанням, деякі інші країни, зокрема Словаччина, також спочатку задавалися питанням, чи є кредити кращим способом підтримати Київ. Інші держави-члени, у тому числі Данія, задавалися питанням, чи не підірве надання грантів довіру до України на ринках.

Інше питання полягало в тому, яку суму уряди країн ЄС повинні були б запропонувати в якості гарантій для підтримки кредитів у разі дефолту України. Очікується, що ЄС покриє 100% кредиту, при цьому держави-члени нададуть близько 8 мільярдів євро. За словами чиновників, інша частина буде надходити з бюджету ЄС.

Комісія зв'язується з державами-членами, щоб уточнити деякі деталі, пов'язані з гарантіями, але як і раніше впевнена, що перша виплата відбудеться цього літа, сказав Bloomberg офіційний представник ЄС.

Спочатку ЄС прагнув завершити підготовку плану допомоги на початку цього місяця, оскільки фінансові потреби України продовжують накопичуватися. За словами джерел, згідно з цим графіком комісія планувала почати збір коштів на ринках наступного місяця для першого переказу.

ЄС планував передати ще три або чотири платежі до кінця року, хоча це залежатиме від наявності гарантій і фінансових потреб України, повідомили люди, які побажали залишитися неназваними, оскільки переговори носили приватний характер.

Очікується, що фінансовий пакет міститиме низку умов, які враховуватимуть поточні обставини України і будуть пов'язані із зусиллями по відновленню та запобіганню нецільового використання коштів, заявили представники ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 млн євро гуманітарної допомоги для України. Таким чином, загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили 700 млн євро.

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