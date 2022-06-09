ЄС відреагував на гуманітарні потреби України.

Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 млн євро гуманітарної допомоги для України.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

"У зв'язку з різким зростанням гуманітарних потреб сьогодні єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич відвідує Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета його візиту - зустрітися з гуманітарними організаціями та українськими чиновниками для того, щоб допомогти в координації відповіді ЄС на ці потреби безпосередньо на місці.

"З цієї причини сьогодні Євросоюз надає Україні гуманітарну допомогу в розмірі ще 205 млн євро. Таким чином, загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили 700 млн євро. 13 млн євро з цієї суми спрямовані на проекти в сусідній Молдові", - зазначили в представництві.

Ленарчич сказав, що понад 100 днів "ми спостерігаємо за непотрібними стражданнями та численними порушеннями міжнародного гуманітарного права".

"У часи кризи наш обов'язок - допомагати найбільш вразливим верствам населення. Ми швидко відреагували, значно розширивши нашу присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду, медичну допомогу, захист і грошову підтримку. Також ми тісно співпрацюємо з українською владою, щоб гарантувати, що допомога, яку надають країни-члени ЄС, відповідає потребам, які постійно змінюються. Ми надали українцям мільйони життєво важливих товарів через механізм цивільного захисту ЄС. Наше зобов'язання незмінне: підтримувати Україну стільки, скільки треба", - сказав він.

Крім того, наголошується, що на додаток до фінансової гуманітарної підтримки ЄС також залучив всі можливі ресурси для того, щоб зробити можливим надання допомоги Україні.

Йдеться, зокрема, про те, що за допомогою найбільшого залучення Механізму цивільного захисту ЄС всі 27 країн-членів, а також Туреччина, Норвегія і Північна Македонія надали 38 тис.тонн допомоги. На допомогу, загальна фінансова вартість якої склала 373 млн євро, входили: аптечки, продукти харчування, захисний одяг, а також стратегічне обладнання, зокрема пожежні автомобілі, мобільні лікарні та енергоносії.

Враховуючи масштаби такої операції, Євросоюз створив логістичні хаби в сусідніх країнах - Польщі, Румунії та Словаччині - для прискорення доставки. Також в Україні були створені фінансовані Євросоюзом два гуманітарні склади та розгорнута логістична діяльність.

"Понад 500 пацієнтів з України, які потребують постійного лікування або невідкладної медичної допомоги, були переведені в європейські лікарні через механізм цивільного захисту ЄС з України, Молдови та сусідніх країн. Пацієнти були доставлені в наступні країни: Бельгію, Німеччину, Данію, Іспанію, Францію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Румунію та Швецію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЄС відреагував на гуманітарні потреби в Україні 28 лютого: цього дня він виділив 90 млн євро фінансової допомоги. 10 березня було надано 3 млн євро для Молдови, 19 квітня Євросоюз виділив ще 50 млн євро Україні, а сьогодні - Додаткові 205 млн євро, кошти, про які просила Європейська комісія і які зараз знаходяться на стадії схвалення бюджетним органом ЄС.

"Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну склала 348 млн євро. Це фінансування є частиною загальних зобов'язань, які взяла на себе Єврокомісія", - додали в представництві.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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