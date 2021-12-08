Президент України поділився чудовими новинами з Лондона.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Велика Британія додатково виділить 1 мільярд фунтів на підтримку України.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", – наголосив Зеленський.

Читайте такожЗеленський пророкує Україні великі проблеми без співпраці з МВФНагадаємо, 12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії. В рамках візиту обговорюватимуться кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

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Автор: Віталій Саєнко