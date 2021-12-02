Передбачається, що загальний пакет фінансової допомоги буде на 1,2 мільярда євро.

Україна почала переговори з Єврокомісією щодо нового пакету фінансової допомоги.

Таку заяву зробив уповноважений Кабінету міністрів з питань управління держборгом України Юрій Буца, повідомляє Bloomberg.

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Передбачається, що загальний пакет фінансової допомоги буде на 1,2 мільярда євро.

"Ми запросили у Єврокомісії довгострокову, макрофінансову програму, щоб забезпечити стійке фінансування в найближчі роки", — заявив Буца.

За словами уповноваженого, адміністрація президента України вже почала переговори про виділення фінансової допомоги. Також зараз йде узгодження умов, на яких може бути надана допомога.

Буца також зазначив, що Єврокомісія готова буде надавати Україні подальшу підтримаю в разі паралельної роботи з МВФ.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

24 листопада 2021 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Олена Коваленко