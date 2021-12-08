Президент зазначив, що телефонна розмова відбудеться у "форматі діалогу".

Президент України Володимир Зеленський розповів про формат завтрашньої розмови з президентом США Джо Байденом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам під час прес-конференції у Києві.

"Це буде формат діалогу... Буде телефонна розмова", – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що вона відбудеться завтра, бо такий час запропонувала американська сторона.

Читайте такожРизик вторгнення РФ в Україну: у США розповіли про важіль впливу на ПутінаНагадаємо, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Як сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспектив вступу України в НАТО.

Салліван не зміг сказати, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Також США мають намір надати Україні додаткову оборонну допомогу.

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Автор: Антоніна Доломанжи