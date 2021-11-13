Відповідну угоду підписав у Лондоні посол України Вадим Пристайко.

Україна отримає від Великої Британії кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток Військово-морських сил.

12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз, повідомляє видання ZN.UA.

Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що буде наданий Україні Великою Британією на 10 років.

Нагадується, що домовленостей між Україною та Британією щодо розвитку та зміцнення Військово-морських сил було досягнуто рік тому.

Читайте такожБлінкен допустив, якими будуть заяви Росії у разі повномасштабного вторгнення в УкраїнуПід час торішнього візиту президента Володимира Зеленського до Сполученого Королівства було підписано меморандум про посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій та військово-технічній сферах.

Меморандум передбачав залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства (UKEF) у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Цього літа в Одесі було підписано меморандум про реалізацію проекти морського партнерства між консорціумом промисловості Великої Британії та ВМС України.

Підписана у Лондоні угода деталізує фінансову сторону домовленостей України та Британії.

Новий морський флот України: домовленості з Лондоном

Після підписання меморандуму щодо проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України 21 червня у службі зі зв'язків з громадськістю Командування Військово-морських сил заявили, що невдовзі Британія передасть Україні два кораблі типу "Сендаун".

Крім того, в рамках співпраці країн буде побудовано 8 ракетних катерів, перші два з яких - у Великій Британії. Інші планується спорудити в Україні.

Також Британія надасть Україні допомогу у будівництві нових військово-морських баз на Азовському і Чорному морях.

19 серпня Зеленський повідомив, що в Україні до 2035 року планують сформувати новий військово-морський флот.

Автор: Вікторія Токарєва