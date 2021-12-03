Найбільша частка боргу припадає на Кіпр – майже 21 мільярд доларів.

Національний банк України оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року.

Як зазначається в оприлюднених матеріалах на офіційному сайті регулятора, загальний обсяг боргу приватного сектора станом на кінець 2 кварталу поточного року становив 43,06 млрд доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію Уряду).

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Відповідно до оприлюднених даних, найбільша частка боргу припадає на Кіпр – майже 21 млрд доларів. На другому місці - Великобританія – 5,43 млрд доларів. На третьому - Нідерланди (2,38 млрд доларів).

У десятку також входять: Люксембург (1,28 млрд доларів), Німеччина (1,4 млрд доларів), Британські Віргінські Острови (1,27 млрд доларів), США (1,16 млрд доларів) та Російська Федерація (1,12 млрд доларів).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 700 млн дол. Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви.

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Автор: Богдан Слуцький