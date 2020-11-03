Також Україна скоротила негативне сальдо на 3,97 мільярда доларів США, тобто більш ніж вдвічі.

У жовтні експорт з України сягнув 4,69 мільярда доларів, що на 10,41% більше, ніж у вересні.

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Про це повідомляє у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка.

"Протягом жовтня експорт з України склав 4,69 млрд доларів США. Це +10,41% до вересня 2020 і +1,31% до жовтня 2019 року", - написав він.

Водночас за 10 місяців цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, експорт упав на 4,82%, а імпорт - на 12,21%.

"Ще одна з позитивних новин - ми скоротили негативне сальдо на 3,97 мільярда доларів США, тобто більш ніж вдвічі", - додав Тарас Качка.

Напередодні радник зі стратегічного розвитку президента Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа повідомив, що цього року динаміка експорту агропродукції відповідає рівню минулого року. А ось що стосується імпорту, то він зростає.

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Автор: УНІАН