Антимонопольний комітет України втретє під черговим формальним приводом повернув без розгляду заявку DCH і китайського інвестора ПАТ «Мотор Січ» Skyrizon про отримання узгодження концентрації контрольного пакета акцій.

Про це повідомляє група DCH на своєму сайті.

Група DCH і китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ», представлені в Україні компанією Skyrizon, найближчим часом знову звернуться в АМКУ для отримання дозволу на концентрацію контрольного пакета акцій підприємства.

Також група DCH і китайські інвестори направили позов до Господарського суду м. Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ прийняти їх до розгляду.

Відповідна інформація буде оприлюднена компанією Skyrizon як суттєва в рамках обов'язкового її розкриття на Шанхайській фондовій біржі.

Перша з численних заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited в Антимонопольний комітет України Про надання дозволу на концентрацію була подана 09.06.2017 року. Вона, як і інші наступні, не були розглянуті АМКУ.

Після встановлення у 2020 році партнерських відносин з групою DCH компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільно з ТОВ «Інвест Система» тричі зверталася в АМКУ із заявами про надання дозволу на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Січ»: 04.08.2020, 23.09.2020 і 23.10.2020 року. Щоразу під формальними приводами АМКУ залишав заявки без розгляду.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд. В цьому повідомленні зазначено, що українська влада своїми діями експропріювала їх інвестиції, а також порушила інші права інвесторів, передбачених діючою Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаної 31 жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки.

До нинішнього часу китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ (партнери групи DCH з розвитку українського авіабудування) підписали договори з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями, такими як WilmerHale, DLA Piper і Bird & Bird, які представлять інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитку в розмірі $3,5 млрд через міжнародний арбітраж.

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Автор: УНІАН