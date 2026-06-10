ЄС готує найбільшу зміну за останні роки, яка ускладнить життя покупцям та бізнесу

Здійснення великих покупок стане неможливим без ідентифікації особи покупця.

Під час здійснення покупок в Євросоюзі, в певних ситуаціях продавець матиме право вимагати дані, що дозволяють ідентифікувати клієнта. Повна процедура ідентифікації буде необхідною для транзакцій, що перевищують 10 тисяч євро, пише Gazeta Prawna.

Для готівкових операцій на суму від 3 тисяч євро також буде обов’язковою спрощена процедура CDD (Customer Due Diligence) перевірки клієнта. На практиці компанії зможуть вимагати від покупця надання номера РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків), він же ІПН (Індивідуальний податковий номер) – або номера банківського рахунку.

Нові правила передбачають, що сам факт здійснення переказу з банківського рахунку не буде автоматично підтверджувати законне походження коштів. Зміни набудуть чинності в середині липня 2027 року.

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Нові норми охоплюватимуть, серед іншого, продавців автомобілів, посередників у сфері нерухомості, художні галереї, аукціонні доми, постачальників послуг, пов'язаних з криптовалютами, краудфандингові платформи та частину кредитних компаній. Тож придбання автомобіля, розкішного годинника, твору мистецтва або нерухомості на суму, що перевищує 10 тисяч євро, буде пов’язане з обов’язковою ідентифікацією клієнта.

Хоча основний тягар нових обов’язків ляже на підприємців, наслідки змін відчують також споживачі, які здійснюють транзакції на великі суми, оскільки їм доведеться пройти додаткову перевірку.

Регламент відмивання грошей AML (Anti-Money Laundering) застосовуватиметься у всіх країнах ЄС. Мета реформи - уніфікація правил протидії відмиванню грошей та обмеження можливостей фінансування тероризму на території всього блоку. Регулятори ЄС прагнуть усунути розбіжності між національними системами контролю, які використовувалися злочинними угрупованнями для приховування походження коштів.

Експерти підкреслюють, що для багатьох підприємців це буде найбільша організаційна зміна за останні роки. Компанії, які досі не мали досвіду роботи з розгалуженими процедурами ідентифікації клієнтів, повинні будуть впровадити технологічні рішення, підготувати документацію та провести навчання співробітників. Частина підприємців поза фінансовим сектором матиме приблизно рік на приведення процедур у відповідність до нових вимог.

Економіка ЄС – останні новини

Мешканці Європейського Союзу можуть зіткнутися з масштабними скороченнями робочих місць через високі ціни на енергоносії. Так, у 2026 році під загрозою опинилися до 560 тисяч працівників. Серед найбільш вразливих – будівельна галузь, металургія, хімічна промисловість і транспорт.

Водночас у багатьох столицях ЄС не вистачає мінімального заробітку на оплату оренди житла.

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