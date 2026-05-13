Європейцям не вистачає мінімальної зарплати на житло: у яких столицях ЄС найдорожча оренда

Близько 13 мільйонів працівників у 21 країні ЄС отримують мінімальну зарплату.

У багатьох столицях Європи не вистачає мінімальної заробітної плати на оплату оренди житла. Найбільший розрив між зарплатами та вартістю оренди житла спостерігається у столиці Чехії, пише Euronews.

Як зазначили в Європейській конфедерації профспілок (ETUC), у більшості столиць ЄС середня вартість оренди двокімнатної квартири перевищує розмір мінімальної зарплати до оподаткування. Лише в п’яти країнах Євросоюзу з установленою мінімальною зарплатою оренда виявилася нижчою за цей показник.

Найгірша ситуація у Празі. У столиці Чехії середня оренда двокімнатної квартири становить 1710 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата в країні лише 924 євро. Таким чином, для оплати оренди такого житла потрібно 185% мінімальної зарплати.

На другому місці опинився Лісабон зі схожим показником в 168% мінімальної зарплати. У Португалії "мінімалка" становить 1073 євро, а середня оренда у столиці сягає 1710 євро.

Частка мінімальної заробітної плати, необхідної для оплати оренди, також перевищує 150% у Будапешті - 159%, Братиславі - 158%, Софії - 154%, Афінах - 153% та Ризі - 151%. Це означає, що працівникам із мінімальною зарплатою довелося б витрачати весь дохід на оренду і все одно доплачувати ще більше половини зарплати.

У низці інших столиць мінімальної зарплати також не вистачає для покриття оренди. Зокрема, йдеться про Валлетту (143%), Париж (138%), Таллінн (131%), Мадрид (125%), Бухарест (122%), Варшаву (117%), Дублін (113%), Любляну (105%) та Вільнюс (105%).

Наприклад, у Парижі середня оренда двокімнатної квартири становить 2523 євро, тоді як мінімальна зарплата у Франції дорівнює 1823 євро. У Мадриді - 1721 євро проти 1381 євро мінімальної зарплати.

Натомість найкраща ситуація серед столиць ЄС у Брюсселі. Там мінімальна зарплата покриває близько 70% вартості оренди. Середня оренда двокімнатної квартири у бельгійській столиці становить 1476 євро, а мінімальна зарплата дорівнює 2112 євро.

Друге місце посів Берлін з показником 76%. Також відносно кращі показники зафіксували у Нікосії (85%), Люксембурзі (87%) та Гаазі (96%).

Генеральна секретарка Європейської конфедерації профспілок Естер Лінч зазначила, що високі витрати на житло та низькі зарплати штовхають людей до бідності й створюють ризики для економіки.

"Розрив між орендною платою та заробітною платою є абсолютно неприйнятним. Якщо додати до цього зростаючі витрати на енергоносії та продукти харчування, то працюючі люди змушені позичати гроші на найнеобхідніше і фактично не мають доходу, який можна витратити на власний розсуд, що робить неможливим накопичення коштів на заміну необхідної побутової техніки або візит до стоматолога", - зазначила Лінч.

Водночас у середньому по країнах ситуація виглядає кращою, ніж у столицях. У багатьох державах мінімальної зарплати вистачає для покриття оренди, хоча витрати на житло все одно залишаються високими. Наприклад, у Польщі мінімальна зарплата становить 1139 євро, а середня оренда 376 євро. У Франції цей показник дорівнює 1823 євро проти 695 євро, а в Іспанії 1381 євро проти 660 євро.

В Європейській конфедерації профспілок закликали країни ЄС повністю впровадити директиву про мінімальну зарплату, враховувати вартість житла при визначенні рівня мінімальної оплати праці та збільшити державні інвестиції у соціальне житло.

За даними Євростату, близько 13 мільйонів працівників у 21 країні Євросоюзу отримують мінімальну зарплату або навіть менше.

За результатами дослідження DIM.RIA, лідером за вартістю оренди стала Закарпатська область, де за однокімнатну квартиру потрібно віддати 23,4 тис. грн. При цьому в Києві оренда такого житла в середньому коштує 23 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що офіційний рівень мінімальної зарплати в Україні - найнижчий серед усіх країн європейського континенту. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла з 8000 гривень до 8647 гривень.

