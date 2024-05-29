Зазначається, що вартість проєкту оцінюють у понад 13 мільярдів доларів.

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві другої угорської атомної станції. Загальна вартість проєкту становить 12,5 мільярда євро або 13,57 мільярда доларів.

"Велике значення має підписана сьогодні угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дає нам змогу використовувати досвід, накопичений Білоруссю, під час будівництва реакторів за аналогічною технологією", - цитує міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто видання Reuters.

Проєкт вартістю 12,5 мільярда євро довго відкладався попри те, що атомна енергетика не підпадає під санкції ЄС проти Росії. Угорщина, яка отримує більшу частину електроенергії з РФ, виступає проти розширення санкцій.

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Варто зазначити, що угорський реактор ПАК 2 будується російським "Росатомом" з 2014 року. Російська компанія будує два реактори потужністю 1,2 гігавата кожен на ПАК 2 у центральній Угорщині.

Угорщина блокує санкції проти Росії - останні новини

Зусилля Євросоюзу щодо урізання прибутків РФ від газового сектору, зокрема, скрапленого природного газу, які очікуються в 14-му пакеті санкцій, вже наштовхуються на опір Угорщини.

Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції під час перших розмов між послами, відмовившись прямо виступати проти цього заходу, але зробивши свою настороженість очевидною. Високопоставлений представник Угорщини заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі.

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