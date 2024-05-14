Високопоставлений представник Угорщини заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі.

Безпрецедентні зусилля Євросоюзу щодо покарання прибуткового газового сектору Росії, зокрема зрідженого природного газу, які очікуються в 14-му пакеті санкцій, вже наштовхуються супротив Угорщини, пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції під час перших розмов між послами, відмовившись прямо виступати проти цього заходу, але зробивши свою настороженість очевидною. Високопоставлений представник Угорщини заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі.

"Ми проаналізуємо пакет, але не підтримаємо нічого, що може мати негативний вплив на газовий ринок ЄС", – заявив угорський чиновник під час зустрічі дипломатів у середу, за словами двох дипломатів, обізнаних з ходом дискусії. Відео дня

В ЄС хочуть ввести санкції, що забороняють європейським країнам реекспорт російського ЗПГ, щоб позбавити Москву значних прибутків. Але вони не зупинять закупівлі російського газу в ЄС і не завдадуть прямого удару по бізнес-інтересах Угорщини. Тим не менш, Угорщина сильно залежить від російського експорту і вже давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Москви, які вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС, вказують журналісти.

За словами присутніх, під час перших переговорів кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція, також просили надати їм більше технічної інформації про заходи, пов'язані з санкціями. Але Угорщина була найбільш нерішучою.

"Коли йдеться про енергетику, вони стурбовані. Вони бояться, що це може дестабілізувати ситуацію. Вони бояться, що це дестабілізує ринки, навіть опосередковано", – зазначив один з дипломатів ЄС.

Нові санкції проти РФ

На початку травня Європейська комісія запропонувала санкції щодо російського ЗПГ. Досі Брюссель тримався осторонь санкцій щодо переохолодженого газу, оскільки ціни на нього були високими, а деяким країнам він був потрібен.

Раніше УНІАН писав, що Європа злізла з "газової голки" РФ, але з’явилась нова залежність. Залежність від ЗПГ створює потенційні проблеми для ЄС в майбутньому.

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